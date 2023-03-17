Дві найбільші країни Азії активно озброюються і періодично влаштовують прикордонні сутички.

Індія схвалила масштабну закупівлю зброї на тлі напруженості у відносинах з Китаєм і Пакистаном. На придбання ракет, вертольотів, артилерії і систем радіоелектронної боротьби витратять 8,5 млрд доларів, пише Reuters.

Цього разу Індія має намір віддати всі замовлення індійським виробникам замість того, щоб закуповувати зброю за кордоном. Це є частиною стратегії нинішнього прем'єр-міністра Нарендри Моді, який хоче зміцнити індійський ВПК.

"В оточенні інших ядерних держав Китаю і Пакистану і напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", – пише Reuters.

Відео дня

Особливу увагу Індія приділить розвитку військово-морського флоту, оскільки з минулого року влада країни висловлює стурбованість підвищеною активністю Китаю в Індійському океані.

Також список затверджених закупівель включає 200 ракет BrahMos дальністю 300 км, 50 вертольотів загального призначення, далекобійних ракет для винищувачів Су-30МКІ, 307 буксируваних гаубиць калібру 155 мм, а також автомобілів підвищеної прохідності і тягачів.

Зовнішня політика Індії на тлі війни в Україні

Індія має вкрай погані відносини з двома своїми сусідами – Китаєм і Пакистаном. У минулому з ними вже були військові конфлікти, які періодично знову переростають в прикордонні сутички різного масштабу.

Особливе занепокоєння Індії, звичайно, викликає Китай, який має значну військову та економічну перевагу. До того ж днями Пекін анонсував різке збільшення військових витрат.

Не бажаючи конфліктувати з Росією, яка є для Індії вигідним торговим партнером і важливим постачальником озброєнь, індійський уряд закликає Захід не зациклюватися на війні в Україні і "рухатися далі".

Вас також можуть зацікавити новини: