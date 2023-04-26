Існують нові торговельні потоки через треті країни, завдяки яким експорт до Росії зріс.

Західні санкції, запроваджені проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну, означають великий бізнес в інших країнах колишнього Радянського Союзу, оскільки посередники прагнуть заробити на перепродажі недоступних товарів до Росії.

Як заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нові ланцюжки поставок, які постачають росіянам алкоголь, предмети розкоші та інші західні товари, підривають зусилля Європи з покарання Москви й повинні бути заблоковані, повідомляє Рolitico.

"Обхід санкцій ЄС - це не тільки недалекоглядне рішення, але й підриває основні принципи нашого союзу", - сказав Ландсбергіс, зазначивши при цьому, що деякі країни Кавказу та Центральної Азії швидко розвиваються як центри непрямої торгівлі з Росією.

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Як йдеться в матеріалі, митні записи з платформи Trade Data Monitor показують, що обсяг торгівлі з Росією в сусідній Грузії виріс майже на 22 відсотки за рік, що минув відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. Експорт алкоголю в Росію зріс більш ніж на 120 відсотків.

Експорт Казахстану до Росії різко зріс за той самий період, збільшившись приблизно на 57 відсотків у доларовому вираженні.

За даними Світового банку, ВВП Вірменії, яка підтримує тісні торговельні зв'язки з Росією, торік несподівано зріс на 11 відсотків, в той час як експорт в Росію збільшився в п'ять разів, а перекази з Росії збільшилися в сім разів в порівнянні з попереднім роком. Країна відзначила профіцит бюджету, а її валюта, драм, була однією з кращих в світі.

"Є нові торгові потоки через треті країни, де ви можете бачити, що експорт в Росію виріс, а також збільшився імпорт із Заходу", - сказав Яніс Клюге, старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

За словами Клюге, більшу частину цього так званого паралельного імпорту складають споживчі товари, виробники яких кажуть, що не хочуть продавати свою продукцію в Росію, але замість цього різко збільшуються продажі в країни, що мають тісні відносини з Росією.

"Це багатомільярдний бізнес, який виріс і сприяє дійсно сильному збільшенню експорту з сусідів Росії", - зазначив Клюге.

Власник московського ресторану повідомив на умовах анонімності, що в його барі представлений алкоголь західних марок. "Пиво надходить прямо. Спирт - з Казахстану, кока-кола - з Грузії", - сказав він.

Представник Coca-Cola заявив, що фірма не дозволяє експорт в Росію. "Наші дії щодо запобігання будь-якого несанкціонованого імпорту обмежені регулятивними факторами, пов'язаними в першу чергу з вільною торгівлею в рамках Євразійського економічного союзу - єдиного ринку колишніх радянських республік, включаючи Росію, Білорусь, Казахстан і Вірменію, але не Грузію", - зазначив представник Coca-Cola.

За словами Темура Умарова, співробітника Євразійського центру аналітичного центру Карнегі, ці нові потоки доходів дають значний імпульс країнам, розташованим на колишній околиці Радянського Союзу.

"Надійшло кілька повідомлень про те, що російські бізнесмени звертаються до партнерів в Казахстані, Киргизстані та навіть Узбекистані, що не входить в Євразійський економічний союз, з проханням замовити у них товари з європейських країн та інших частин світу та звідки імпортувати в Росію", — сказав він.

Посилення антиросійських санкцій

25 квітня 2023 року міжнародна експертна група Єрмака-Макфола представила новий план дій щодо посилення антиросійських санкцій.

Країнам, які не заборонили росіянам в'їзд за туристичними візами, прпонують ввести збір на відновлення України під час їх оформлення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий план дій щодо посилення санкцій проти Россії буде на столах у всіх ключових лідерів світу.

За його словами, санкції мають бути введені проти російського нафтогазового сектора, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Президент вважає це необхідним самозахистом міжнародного правопорядку.

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