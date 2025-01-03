Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер вважає необхідним розміщення німецьких солдатів в Україні після завершення війни.
В інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung експерт Християнсько-демократичного союзу з питань зовнішньої політики заявив, що "у відповідний час" його країна зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні з добре оснащеними військами:
"Як економічно найсильніша країна Європи, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у миротворчість та європейську архітектуру безпеки".
Відправка західних військ в Україну
Нагадаємо, що європейські країни обговорюють формування сил, які могли б відправити в Україну в разі підписання мирної угоди з Російською Федерацією.
Передбачається, що ці військові могли б забезпечити безпеку буферної зони, застерігши окупаційні війська від повторного нападу.
Як повідомлялося, у ЄС розглядають можливість відправки в Україну близько 40 тисяч своїх військовослужбовців.