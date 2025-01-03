Це стане внеском країни в європейську архітектуру безпеки.

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер вважає необхідним розміщення німецьких солдатів в Україні після завершення війни.

В інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung експерт Християнсько-демократичного союзу з питань зовнішньої політики заявив, що "у відповідний час" його країна зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні з добре оснащеними військами:

"Як економічно найсильніша країна Європи, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у миротворчість та європейську архітектуру безпеки".

Відправка західних військ в Україну

Нагадаємо, що європейські країни обговорюють формування сил, які могли б відправити в Україну в разі підписання мирної угоди з Російською Федерацією.

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Передбачається, що ці військові могли б забезпечити безпеку буферної зони, застерігши окупаційні війська від повторного нападу.

Як повідомлялося, у ЄС розглядають можливість відправки в Україну близько 40 тисяч своїх військовослужбовців.

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