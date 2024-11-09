Варіант плану, який обере Трамп, ймовірно, залежатиме від членів його кабінету.

План обраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ в Україні. Зокрема, вони можуть зайняти 1200-кілометрову буферну зону між арміями обох сторін.

Як пише The Telegraph, це один з планів, які розглядає Трамп. Згідно з задумом трьох співробітників штабу політика, нинішня лінія фронту буде заморожена, а Київ погодиться відкласти вступ до НАТО на 20 років. В обмін на це, Україна отримає велику кількість зброї від США, щоб стримати Москву від повторного нападу.

Водночас самі Штати не відправлятимуть солдат для патрулювання та охорони буферної зони, що виникне в результаті, і не фінансуватимуть цю місію.

Відео дня

Як вказує видання, Україна дала зрозуміти, що готова прислухатися до планів Трампа щодо припинення війни, однак перешкоджатиме будь-якій угоді, яка виглядатиме як перемога Кремля. Сам же новообраний президент ніколи детально не пояснював, я саме зможе зупинити конфлікт.

Обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс у вересні припускав, що Росія зможе отримати захоплені території як "умову миру". При цьому решта територій України залишилась би незалежною суверенною державою, з сильно укріпленою стороною лінії зіткнення. Крім того, росіяни отримають ще й обіцянку нейтралітету України.

За даними видання, у червні помічники Трампа представили йому ще одну ідею. Зокрема, це була пропозиція скорочувати Україні допомогу, якщо вона не погодиться на мирні переговори.

Кремль поки що не коментував можливі мирні плани, але, як пише The Telegraph, зараз РФ має мало стимулів для негайного укладення миру, оскільки окупанти мають стабільне просування на фронті і Москва впевнена, що витримає економічний тягар війни щонайменше ще рік.

Видання припускає, що варіант плану, який обере Трамп, ймовірно, залежатиме від членів його кабінету. Так, державний секретар Трампа під час його першого терміну Майк Помпео, який може очолити Пентагон, критикував адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Він, ймовірно, не підтримає угоду, яка буде вигідна РФ.

Закінчення війни в Україні

The Times писав, що Захід готовий перекласти на Трампа провину за свою зраду України.

Глава Чехії Петр Павел заявив, що Дональд Трамп може спробувати домовитися з правителем РФ Володимиром Путіним про завершення війни проти України, і така угода буде не в інтересах України та Європи.

Авторитетний політолог Френсіс Фукуяма, що від повернення Трампа у Білий дім "Україна, безумовно, програє найбільше".

Вас також можуть зацікавити новини: