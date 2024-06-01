Напад стався на вулиці біля партійного агітаційного намету.

У Німеччині напали на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який активно виступає за збільшення поставок зброї Україні. Про це пише видання Schwäbische Post

Кізеветтер представляє в Бундестазі опозиційну партію ХДС. Напад на нього стався сьогодні вранці біля партійного агітаційного намету в місті Аален (регіон Баден-Вюртемберг). Політик дістав легкі травми.

"Я простояв там менше ніж п'ять хвилин, коли він підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни". Після цього він штовхнув мене і звалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив мене і штовхнув", - розповів журналістам потерпілий.

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За попередніми даними, нападником виявився чооловік на ім'я Петер Бауер - кандидат у депутати місцевої ради, який представляє іншу партію.

Позиція Кізеветтера щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, Родеріх Кізеветтер, обіймаючи посаду заступника голови парламентського комітету Бундестагу з контролю за розвідслужбами, неодноразово висловлювався за посилення західної допомоги Україні.

Так, днями він закликав країни Заходу взяти на себе захист неба в західній частині України, щоб українська ППО могла зосередитися на захисті неба в прифронтових регіонах.

Раніше він також закликав Захід забезпечити Україну всіма необхідними інструментами, щоб перенести війну в саму Росію і тим самим примусити її до миру.

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