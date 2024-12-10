Командування однією з бригад можуть доручити Польщі.

У четвер, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон прибуде до Варшави, щоб обговорити з польською стороною миротворчу місію, яка має захистити суверенітет України в разі підписання угоди з Росією.

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд розповів Rzeczpospolita, що під час зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом французький лідер міг повідомити про готовність Європи взяти на себе ризик захисту українського суверенітету.

Франція активно пропонує направити в країну миротворчу місію, яка гарантуватиме, що окупанти не порушать припинення вогню. Над розробкою проєкту цієї місії працює Французький інститут міжнародних відносин. Його експертка Елі Тененбаум повідомила, що військовий контингент може налічувати п'ять бригад (близько 40 тисяч військовослужбовців). Командування однією бригадою могли б віддати Польщі.

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Наразі існують лише три шляхи надання Україні гарантій безпеки. Проти "німецького", який передбачає вступ країни до Північноатлантичного Альянсу, поки частина її територій перебувають в окупації, виступають Сполучені Штати Америки та Німеччина. "Ізраїльська" модель є непевною, оскільки постійне постачання озброєння Україні залежатиме від стану бюджетів США та Європи:

"Третя - "корейська" модель: міжнародна миротворча місія, яка вже понад 70 років охороняє демаркаційну лінію між Південною і Північною Кореєю. Саме на цій третій моделі, з включенням елементів першої та другої, мали б ґрунтуватися гарантії безпеки для Києва".

Гранд вважає, що до такої місії важливо долучити якомога більше країн та Штати, навіть якщо їхня участь буде лише символічною. Він прогнозує, що після виборів цю ідею можуть підтримати й Німечина та Нідерланди.

Відправка військ в Україну

За даними західних ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп розглядає створення на російсько-українському фронті буферної зони, яку контролюватимуть військові сили європейських країн.

Повідомлялося, що у Лондоні та Парижі вже обговорюють, як вони можуть захистити Україну у випадку підписання мирної угоди про завершення війни.

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