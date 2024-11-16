Про таке відключення попередив Центробанк Росії

У Росії в грудні відбудуться навчання щодо відключення областей від світового інтернету. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на попередження від Центробанку РФ.

Метою таких дій є перевірка готовності російської інфраструктури забезпечувати доступ всіх сервісів у разі "навмисного зовнішнього впливу".

За інформацією росЗМІ, влада РФ вже має контроль над інтернет-провайдерами, тому може запровадити такі заходи для обмеження доступу до міжнародних сайтів. Водночас журналісти додали, що доступ до інтернету для користувачів під час перевірки обмежувати не будуть.

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Зокрема у листі до банків та керуючих компаній Центробанк Росії попередив, що під час навчань "відпрацьовуватиметься сценарій щодо відключення доступу до зарубіжного сегмента мережі "Інтернет" на території окремих регіонів".

Банк радить кредитним організаціям, яким необхідно зберегти зв'язок зі світовою мережею, повідомити про це Роскомнадзор.

Також технічна можливість відключення міжнародного інтернету буде передбачати налаштування маршрутів інтернет-трафіку через внутрішні вузли РФ.

Останні події в Росії

Як писав УНІАН, у Росії зменшили виплати військовим, які зазнали "легких поранень" або "інших легких травм". Тепер окупантам, які отримали важкі каліцтва та травми, належить одноразова виплата у 3 млн рублів, а тим, хто отримав легкі поранення, виплачуватимуть мільйон рублів.

Також повідомлялось, що в Курську біженці з Суджі вийшли на протести з вимогою евакуювати місцевих жителів, які там залишились. Зокрема на мітинг вийшло близько 120 людей.

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