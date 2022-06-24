Наразі до цього переліку входять чотири країни: Куба, КНДР, Іран і Сирія.

Комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм.

Резолюція була запропонована сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом 9 травня, і підтримана сенатором-демократом Річардом Блюменталем, пише Голос Америки.

Остаточне рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути ухвалено адміністрацією президента Джо Байдена.

"Резолюція комітету закликає адміністрацію [зробити це], але фактично Росія поки не визначена в якості держави-спонсора тероризму", - сказав сенатор-республіканець Кріс Кунс.

Серед аргументів для визнання Росії державою, що підтримує тероризм, сенатори називають:

✔️ заохочення Путіним актів міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;

✔️ кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;

✔️ підтримка бойовиків і акти насильства проти українських мирних жителів з 2014 року;

✔️ удари по цивільних в Сирії;

✔️ матеріальна підтримка влади країни-спонсора тероризму Сирії;

✔️ підривна діяльність найманців по всьому світу, у тому числі ПВК "Вагнера" в Україні, Сирії, Судані та Лівії;

✔️ вчинення військових злочинів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості мирних жителів;

✔️ численні масові страти цивільних і спроби приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні та інше.

"Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, віддавши наказ вторгнутися в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який було скоєно від його імені", - заявив сенатор-республіканець від штату Айдахо Джеймс Ріш.

За його словами, на загальному голосуванні в Сенаті Резолюція "отримає значну кількість голосів". "Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду [цього питання]", - додав Ріш.

Зазначається, що Державний департамент США вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово підтримували терористичні акти по всьому світу.

Санкції, які вводяться щодо таких держав, включають в себе обмеження на отримання допомоги від США, заборона на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

На даний момент в цей список входить чотири країни: Куба, КНДР, Іран і Сирія.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму. Він зазначив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: