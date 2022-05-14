Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму.
Про це він сказав на зустрічі з делегацією верхньої палати Конгресу США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом, яка перебуває з візитом в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.
За словами Зеленського, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.
"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму", – наголосив президент.
Він зазначив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу.
"Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", – сказав Зеленський.
Глава держави подякував Сполученим Штатам за лідерство в підтримці України. Він відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію, зокрема, ухвалення Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.
Зеленський назвав визначною подією для України набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії, бо посилення оборонної та фінансової підтримки є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.
Президент України висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд до 39,6 млрд доларів.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що сьогодні Зеленський зустрів у Києві делегацію Сенату США з лідером республіканців. Момент зустрічі політиків згодом показали на відео.
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