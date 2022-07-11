Конгресмен хоче, щоб ЗСУ американською зброєю вирішували поставлені завдання.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що Україні необхідно дозволити завдавати ударів по територіям Росії, Криму і Білорусі з метою ураження військових об'єктів.

Про це він написав у Twitter.

"Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - наголосив Массаро.

Конгресмен підкреслив, що для цього США мусять передати захисникам України більше реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також важливо передати до РСЗВ боєприпаси, далекобійність яких складає 300 кілометрів.

Нагадаємо, що РСЗВ HIMARS знищують важливі пункти в тилу ворога. Союзники передали Україні 9 РСЗВ HIMARS і аналогічних комплексів, повідомляв секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше ЗМІ порахували, скільки за останні два тижні ЗСУ знищили ворожих складів з боєприпасами та штабів російських офіцерів, які знаходилися в 5-75 км від лінії фронту.

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