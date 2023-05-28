Таліби і влада Ірану затіяли транскордонну суперечку через річку.

Бойовики руху Талібан, який захопив владу в Афганістані, напали на прикордонний пост Ірану, в результаті чого загинули двоє іранських прикордонників і один таліб. Про це повідомило державне інформагентство Ірану IRNA.

Безпосередня причина нападу поки не ясна, але останнім часом між двома країнами зростає напруженість через суперечки про постачання води.

Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року та обмеженні потоку води з річки Гельменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби відкинули це звинувачення.

"Сьогодні в провінції Німроз іранські прикордонники відкрили вогонь у бік Афганістану, що зустріло відповідну реакцію. Зараз ситуація знаходиться під контролем. Ісламський Емірат (Афганістан-УНІАН) не хоче воювати зі своїми сусідами", - заявив представник "міністерства внутрішніх справ" Талібану Абдул Нафі Такор, його цитує Reuters.

За його словами, з кожного боку було вбито по одній людині і кілька поранено. Однак офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA подає дещо іншу картину того, що сталося.

"Сьогодні сталося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які планували проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, в нульовій точці кордону, що призвело до перестрілки і збройного конфлікту", – йдеться в повідомленні.

Також іранці заявляють про загибель двох своїх прикордонників і одного нападника.

Ситуація в Афганістані - останні новини

Після захоплення влади ісламістами з руху Талібан в Афганістані різко погіршилася економічна ситуація. Одні жителі країни змушені давати своїм дітям седативні препарати, щоб притупити у них голод, Інші Продають власних дочок або свої органи, щоб звести кінці з кінцями.

Водночас таліби вводять жорсткі релігійні заборони, які лише посилюють економічні труднощі. Так, таліби заборонили неурядовим організаціям Афганістану приймати на роботу жінок. Заборона нібито пов'язана з тим, що деякі жінки-співробітниці таких організацій неправильно носять хіджаби.

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