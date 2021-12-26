Крім того, водіям в Афганістані тепер не слід підвозити жінок на великі відстані без супроводу родича-чоловіка.

Ісламістський радикальний рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, заборонив водіям авто слухати музику під час поїздок і підвозити жінок, на яких немає хіджабу.

Про це повідомляє Kabul News.

"...водіям було дано письмовий припис не слухати музику і не садити в машини жінок без хіджабів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, водіям не слід вживати наркотики під час водіння та підвозити жінок на великі відстані без супроводу родича-чоловіка.

Водії мають робити зупинки на час намазу і паркуватися у спеціальних місцях для здійснення молитви, відрощувати бороди та закликати до цього пасажирів чоловічої статі.

Раніше УНІАН писав, як в Афганістані бойовики, назвавшись талібами, напали на людей, які увімкнули музику під час святкування весілля. В результаті нападу загинули дві людини, ще 10 осіб отримали поранення.

Також "Талібан" заборонив жінкам лікуватися без супроводу чоловіків і зніматися в телесеріалах.

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