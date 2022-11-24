Як зазначає ООН, на наших очах в Афганістані розгортається гуманітарна катастрофа.

Одні жителі Афганістану змушені давати своїм дітям седативні препарати, щоб притупити у них голод, інші продають власних дочок або свої органи, щоб звести кінці з кінцями.

Тим часом в країні, де до влади прийшли таліби, а приплив грошей з-за кордону вичерпався, настає зима, яка загрожує голодом мільйонам, пише Бі-бі-сі.

Таблетки замість хліба

"Наші діти плачуть не перестаючи і не можуть заснути, а їжі у нас немає, - сказав Абдул Вахаб. - Доводиться йти в аптеку, брати там таблетки і давати їх дітям".

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Абдул живе на околиці Герата, третього за величиною міста країни, в одному з тисяч маленьких глинобитних будиночків, і за словами місцевих, до практики давати дітям таблетки вдаються багато родин.

Гулям Хазрат витяг з кишені упаковку таблеток. Це алпразолам - транквілізатор, який прописують при нервових розладах. У Гуляма шестеро дітей, молодшому з них всього рік. "Але я навіть йому даю ці таблетки", - сказав він.

Інші показують упаковки есциталопраму та серліфта, які, за їхніми словами, вони також дають дітям. Ці препарати застосовуються для лікування депресії і придушення почуття тривожності. За словами лікарів, якщо давати ці препарати дітям, що страждають від недоїдання, ліки можуть пошкодити печінку і викликати безліч інших проблем - від хронічної втоми до порушення сну і розлади поведінки.

Продаж органів

За словами Аммара (ім'я змінено), три місяці тому у нього вилучили нирку. Йому трохи більше 20-ти років.

"У мене просто не було іншого виходу, - сказав він. - Я почув, що в місцевій клініці можна було продати нирку. Я пішов туди і сказав, що хочу це зробити. Через кілька тижнів мене запросили до цієї лікарні. Вони зробили аналізи, а потім вкололи мені щось, від чого я втратив свідомість. Це було страшно, але у мене не було виходу".

Аммару заплатили близько 270 тис.Афгані (приблизно $3100), велика частина грошей пішла на оплату боргів, в які він заліз, щоб забезпечити сім'ю їжею.

Журналісти видання також повідомили, що поговорили з молодою матір'ю, яка сім місяців тому теж продала свою нирку. І їм теж потрібно було повернути борг - гроші, взяті на покупку отари овець. Вівці загинули під час повені пару років тому, і сім'я втратила джерело доходу. 240 тис. афгані (близько $2700)), які жінка отримала за нирку, виявилося недостатньо.

"Тепер нас змушують продати нашу дворічну дочку. Люди, у яких ми позичили гроші, щодня тиснуть на нас, вимагають, щоб ми віддали їм дочку, якщо не можемо розплатитися з боргом, - сказала ця жінка.

Продаж дітей

"Я продав свою п'ятирічну дочку за 100 тисяч афгані", - зізнався інший афганець на ім'я Нізамуддін.

"У нас немає грошей на їжу, тому я оголосив у місцевій мечеті, що хочу продати свою дочку", - сказав батько 4-річної дівчинки Хазратулла.

Її продали з тим, щоб вона вийшла заміж за хлопчика з сім'ї, яка живе в провінції Кандагар на півдні країни. Хазратулла вже отримав дві оплати в рахунок майбутньої угоди.

"Я витратив гроші на їжу і ліки для молодшого сина. Подивіться, як він голодує", - сказав Хазратулла, задираючи сорочку на роздутому животі Шамшулли.

За даними Міжнародної незалежної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів", в цьому році в їх афганські відділення надійшло на 47% більше пацієнтів з симптомами недоїдання, ніж за минулий рік.

Ситуація в Афганістані

Наприкінці серпня 2021 року США вивели війська з Афганістану та призупинили дипломатичну присутність. Військова місія в Афганістані стала найдовшою в історії США і зайняла 20 років. За цей час там загинули 2460 американських солдатів.

Після цього в країні владу взяли в свої руки таліби. Міжнародне співтовариство не визнало їх законною владою і згорнуло свої програми фінансування та іншої допомоги.

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