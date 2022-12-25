Тепер жінкам не можна працювати в неурядових організаціях і вчитися.

Рух "Талібан" заборонив неурядовим організаціям Афганістану приймати на роботу жінок. Заборона нібито пов'язана з тим, що деякі жінки-співробітниці таких організацій неправильно носять хіджаби.

Як повідомляє Reuters, у організацій, які не будуть дотримуватися заборони на працевлаштування жінок, будуть відкликати ліцензію на роботу. Крім того, "Талібан" заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття в мечетях Кабула.

Раніше на цьому тижні "Талібан" заборонив жінкам Афганістану відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.

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Так, дівчаткам заборонили відвідувати середню і старшу школу. Водночас жінкам тепер заборонено відвідувати парки та спортзали. Їх зобов'язали носити в громадських місцях одяг, який би закривав тіло з голови до п'ят.

На такі рішення вже відреагували в США і Європейському Союзі. Держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати стурбовані рішенням відсторонити жінок від роботи. Він додав, що Вашингтон стурбований тим, що така ситуація підірве вкрай необхідне сприяння, яке допомагає рятувати життя мільйонам людей.

У свою чергу представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі заявила, що Європейський союз засуджує подібну політику "Талібану".

Ситуація в Афганістані: що відомо

15 серпня 2021 року "Талібан" захопив владу в Афганістані. Наприкінці січня 2022 року в ООН заявили, що відтоді більше 100 членів поваленого афганського уряду, сил безпеки і тих, хто працював з міжнародними військами, були вбиті.

Крім того, рух "Талібан" став забороняти перукарям голити і підстригати бороди клієнтів, заявивши, що це порушує ісламський закон.

Наприкінці листопада 2022 року повідомлялося, що одні жителі Афганістану змушені давати своїм дітям седативні препарати, щоб притупити у них голод. Інші продають власних дочок або свої органи, щоб звести кінці з кінцями.

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