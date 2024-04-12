Плани ще обговорюються і остаточне рішення поки не прийнято..

Іран готується напасти на Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин. Однак остаточний план нападу Тегеран ще не затвердив.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Особа, проінформована керівництвом Ірану, розповіла виданню, що плани ще обговорюються і остаточне рішення поки не прийнято.

Американська розвідка вважає, що атака на ізраїльські активи з боку Ірану або його союзників може бути неминучою. Офіційний представник США, обізнаний у цьому питанні, заявив, що звіти американської розвідки вказують на удар у відповідь Іраном протягом декількох днів, "можливо, на території Ізраїлю".

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Тегеран звинуватив Ізраїль в ударі по його консульству в Дамаску, внаслідок чого загинув командир підрозділу "Аль-Кудс" КВІР.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран готує військову відповідь. Армія оборони Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони.

Президент США Джо Байден також заявив, що Іран погрожує серйозним нападом на Ізраїль, але Штати мають намір зробити все можливе, щоб захистити безпеку Ізраїлю.

Нещодавно Іран заявив, що може не атакувати Ізраїль, якщо Рада безпеки ООН засудить удар по їхньому консульству в Сирії.

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