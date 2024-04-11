Іран погрожував завдати ударів по Ізраїлю у відповідь на атаку на нещодавню по столиці Сирії.

Сполучені Штати Америки та союзники вважають, що великі ракетні або безпілотні удари з боку Ірану або його посередників по військових і урядових цілях в Ізраїлі є неминучими. Це означатиме значне розширення конфлікту.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що напад із використанням високоточних ракет може статися найближчими днями. На основі оцінок американської та ізраїльської розвідок, питання розглядається через призму "коли", а не "якщо".

Іран погрожував завдати ударів по Ізраїлю у відповідь на атаку на нещодавню по столиці Сирії – Дамаску, під час якої загинули високопоставлені іранські військові. Ізраїль прямо не визнав, що стоїть за цією атакою, хоча він традиційно дотримується політики неоднозначності щодо операцій у Сирії, Лівані та інших місцях, пояснює видання.

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"Західним союзникам Ізраїлю було повідомлено, що ізраїльський уряд і військові об’єкти можуть стати ціллю, але атак по цивільних об’єктах не очікується. Офіційні особи США допомагають Ізраїлю в плануванні та обміні оцінками розвідки, кажуть співрозмовники. Ізраїль повідомив союзникам, що чекає на цю атаку, перш ніж розпочати новий наземний наступ проти ХАМАС у Рафаху в Газі, хоча неясно, як скоро ця операція може розпочатися", – йдеться у матеріалі.

Розвідка США та Заходу вказує, що напад з боку Ірану та його проксі не обов’язково може відбуватися на півночі Ізраїлю, де знаходиться союзник Тегерана "Хезболла". Ізраїльські офіційні особи погоджуються з точкою зору союзників. Вони також публічно погрожували Ірану, що якщо він атакує, Ізраїль вдарить по іранській території.

Іноземні дипломатичні місії вже готуються до можливих ударів, створюючи плани евакуації на випадок непередбачених обставин, заявило виданню джерело. Проте зараз не відомо про будь-які західні місії, які планують негайну евакуацію.

Ізраїльські посольства також вважалися цілями потенційних атак після удару по Дамаску минулого тижня. Кілька установ по всьому світу були закриті.

Поки що не ясно, чи потенційна атака Ірану та його проксі перетворить конфлікт на більш широку, тривалу війну чи залишиться стриманою.

Загострення між Ізраїлем та Іраном: останні новини

Нещодавно Ізраїль завдав удару по Сирії. Іран звинуватив його в атаці на будівлю свого посольства. Зазначалося, що унаслідок удару загинули 11 осіб, зокрема два генерали і п'ять офіцерів Корпусу вартових ісламської революції.

Нещодавно радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Джаджджа Рахім-Сафаві заявив, що посольства Ізраїлю по всьому світу можуть стати об'єктами атак. Він заявив, що "фронт антиізраїльського опору готовий до всіх сценаріїв відплати".

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