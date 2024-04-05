Ізраїль частково призупинив роботу дипломатичних представництв у низці країн на тлі погроз з боку Ірану.

Ізраїль і США вважають, що Іран збирається помститися за бомбардування Ізраїлем консульства в Сирії і планує атаку у відповідь, що включатиме в себе рій безпілотників у поєднанні з балістичними і крилатими ракетами, пише видання CBS News.

Ймовірно, напад відбудеться між теперішнім моментом і кінцем Рамадану наступного тижня, зазначає видання. Ще одним важливим невідомим є те, де будуть запущені дрони і ракети - з Іраку або Сирії, що може послужити приводом для слабких заяв Тегерана про заперечення - або з іранської території.

Ізраїльтяни попереджають, що вживуть заходів у відповідь, тому напад Ірану на ізраїльський об'єкт стане ще одним кроком на шляху до регіональної війни.

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Ізраїль частково призупинив роботу дипломатичних представництв у низці країн на тлі загроз з боку Ірану, заявив радник прем'єр-міністра країни Дмитро Гендельман.

"В окремих місцях було проведено часткову евакуацію персоналу з метою захисту життя і здоров'я дипломатів", - сказав він.

Ймовірна атаки Ірану на Ізраїль

Раніше, за даними Voxnews, ЦРУ попередила Ізраїль очікувати військової відповіді від Ірану протягом 48 годин. Високопоставлені чиновники Ірану відреагували на удар Ізраїлю, під час якого було вбито вищого командувача КСІР у Сирії, заявивши, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство.

3 квітня Ізраїль і США провели консультації щодо можливості регіональної ескалації в разі відповіді Ірану на атаку по Дамаску.

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