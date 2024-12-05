В іншому разі на іранок очікує вражаюча сума штрафу.

Іранський режим вводить закон про "цнотливість і хіджаб". І це попри передвиборчі обіцянки нового президента Масуда Пезешкіана не робити нічого подібного.

Тепер режим буде набагато суворіше карати порушення жінками ісламського дрес-коду, повідомляє Iran News Update. Зокрема, іранкам забороняється не тільки демонстрація волосся, а й шиї, передпліч або щиколоток.

Зазначається, що за першого порушення жінку змусять заплатити штраф, еквівалентний 155 євро, а за повторного порушення штраф одразу ж злетить у багато разів.

Відео дня

Примітно, що критика або протест проти штрафу тягне за собою додатковий штраф на суму до 155 євро.

Крім того, надягати хустки іранки будуть зобов'язані з 9 років. Якщо закон порушує неповнолітня, відповідальність несуть батьки, а з дівчинкою проводять "виховну роботу".

За новим законом, про порушення зобов'язані доносити водії таксі, керівники житлових комплексів зобов'язані передавати відеозаписи з жінками без хіджабу. Ухилення від цього зобов'язання карається штрафом до 339 євро.

В Ірані практикують також жорстокі покарання, не передбачені законом. Так, нещодавно іранська активістка Масіх Алінежад опублікувала в соцмережі знімок жінки, яка вийшла на вулицю без хіджабу й отримала за це 74 удари батогом.

Ситуація з жінками в Ірані

Становище жінок в Ірані визначається комплексом культурних, релігійних, юридичних і соціальних чинників. Незважаючи на деякі досягнення в освіті, науці та бізнесі, жінки стикаються з численними обмеженнями.

З 1979 року в країні запроваджено закон про обов'язкове носіння хіджабу. Недотримання цих правил може призвести до арештів, штрафів або інших покарань.

Після подій 2022 року, спричинених загибеллю Махси Аміні, заарештованої за нібито неправильне носіння хіджабу, у країні посилилися протести за права жінок.

Вас також можуть зацікавити новини: