Працює протиповітряна оборона.

Ввечері у п'ятницю, 13 червня, іранська армія почала завдавати по Ізраїлю ракетні удари.

Оновлено о 21:55: В коментарі агентству Reuters один з іранських високопосадовців заявив, що помста країни буде "болючою" і ніде в Ізраїлі не буде безпечно:

"Наша помста тільки почалася, вони заплатять високу ціну за вбивство наших командирів, вчених і людей".

Тим часом іранське державне телебачення повідмоляє про збиття щонайменше одного ізраїльського винищувача, пілота схопили.

Відео дня

Оновлено о 21:40: ЦАХАЛ пише, що іранська атака на країну триває, зафіксовано пуски десятків нових ракет. "Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння снарядів", - йдеться у повідомленні.

У мережі публікують все більше кадрів з Тель-Авіва. На них можна побачити роботу ППО та, ймовірно, влучання.

У офіційному Telgram-каналі Армії оборони Ізраїлю о 21:03 поінформували, що нещодавно військові виявили ракети, запущені по країні з Ірану. Оборонні системи працюють над перехопленням повітряної загрози:

"Населення проінструктоване увійти в захищений простір і залишатися там до подальших вказівок. Залишати територію, що охороняється, дозволяється тільки після отримання відповідної вказівки. Продовжуйте слідувати інструкціям Командування Тилу".

Ізраїльський телеканал 13 повідомляє, що з Ірану було випущено близько ста ракет. Вже відомо про прямі влучення в кілька будівель у місті Рамат-Ган. Тим часом у мережі пубікують відео, на яких можна побачити масштабну роботу протиповітряної оборони.

Війна між Ізраїлем та Іраном

Як писав УНІАН, в на 13 червня Ізраїль розгорнув масштабну операцію "Rising Lion", в рамках якої провів скоординовану повітряну атаку на понад 100 цілей на території Ірану.

Повідомлялося, що під ударом опинилися ядерні об’єкти, військові бази, арсенали балістичних ракет та приватні резиденції високопоставлених командирів.

Серед загиблих - верхівка іранської військової і військово-ядерної вертикалі: генерал Хоссейн Саламі, начальник генштабу Мохаммад Баггері та інші.

Для виконання завдання було задіяно до 200 ізраїльських військових літаків, які нанесли удари в кілька хвиль. Пперацію супроводжувала підтримка розвідки, включно з діями Mossad з проникнення до Ірану,.

Світові ринки відреагували на це різким зростанням цін на нафту та падінням фондових індексів. Аналітики вважають, що удар попередить, але не повністю зупинить ядерну програму Ірану.

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