Йдеться, зокрема, про один з американських есмінців.

Військові ресурси США переміщуються у Східне Середземномор'я. Це відбувається на тлі ударів Ізраїлю по Ірану, як підготовка до потенційної відповідної атаки з боку Тегерана, повідомили два американські чиновники.

ВМС США направили туди есмінець USS Thomas Hudner, а також віддали наказ другому есмінцю висуватися вперед, щоб його можна було задіяти за запитом Білого дому, пише The Associated Press.

Один із чиновників також додав, що президент США Дональд Трамп проводить зустріч із ключовими членами Ради національної безпеки для обговорення ситуації, що склалася.

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Інші новини про атаку Ізраїлю на Іран

Раніше УНІАН повідомляв про деталі ізраїльського удару по Ірану. Відомо, що, щоб провернути сьогоднішні удари, велися вісім місяців інтенсивних таємних приготувань. Ідея операції виникла після того, як Іран завдав удару по Ізраїлю в жовтні.

У МАГАТЕ, зі свого боку, заявили, що ядерні об'єкти Ірану не постраждали. Хоча під час атаки Ізраїлю був атакований найбільший ядерний об'єкт країни, Натанз. На подібних об'єктах використовується спеціальний бетон, а деякі з підземних об'єктів з'єднані тунелями з поворотами на 90 градусів, через що їх знищити ще складніше.

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