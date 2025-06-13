Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав першу серію авіаударів по Ірану "дуже успішною".

Під час першої хвилі ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану міг бути ліквідований командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі.

Як заявив представник ЦАХАЛ, інших іранських воєначальників і провідних учених, які займалися ядерними розробками, теж могли вбити внаслідок атаки Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав першу серію авіаударів по Ірану "дуже успішною".

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"Ми завдали дуже успішного першого удару, і ми доб'ємося набагато більшого", - сказав він.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї визнав загибель унаслідок ізраїльських ударів низки високопоставлених військових і вчених-ядерників. Він попередив Ізраїль про "гіркі та болючі" наслідки після ударів по іранській території.

Збройні сили Ірану раніше пообіцяли "рішучу відповідь" на ізраїльський напад. Хаменеї сказав, що надає повну свободу дій військовим.

До теперішнього часу відомо, що в районі Натанза, де розташований завод зі збагачення урану, почалася сильна пожежа. Надходять дані і про вибухи в Ісфахані та на підземному заводі зі збагачення урану Фордо.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило атаку на ядерний об'єкт у Натанзі та стежить за ситуацією.

"МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією в Ірані, що викликає глибоке занепокоєння. Агентство може підтвердити, що об'єкт у Натанзі був серед цілей", - написав очільник агентства Рафаель Гроссі в X.

"Агентство підтримує контакт з іранською владою з приводу рівня радіації. Ми також підтримуємо контакт із нашими інспекторами в країні", - зазначив Гроссі.

Тим часом Ізраїль почав другу хвилю авіаударів по Ірану.

Удар Ізраїлю по Ірану

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. За попередніми оцінками, перший удар став несподіванкою для Ірану як за масштабом, так і за географією.

Під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби та ядерні об'єкти.

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