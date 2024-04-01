За кілька днів до інциденту Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт.

Іран попередив Росію про можливість проведення великої "терористичної атаки" перед масовим розстрілом в концертному залі "Крокус Сіті Хол" біля Москви минулого місяця, пише Reuters з посиланням на три ознайомлені джерела.

"За кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт всередині Росії, отриманою під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані", – повідомило агентству одне з джерел.

Друге джерело повідомило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не вистачало конкретних деталей щодо часу і точної цілі.

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"Їм (членам ІДІЛ-К) було доручено підготуватися до значної операції в Росії... Один з терористів (заарештований в Ірані) сказав, що деякі члени групи вже їздили до Росії", – повідомив другий співрозмовник.

Третє джерело, високопоставлений співробітник служби безпеки, сказав: "Оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

Варто зазначити, що Міністерство розвідки Ірану заявило в січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до подвійних вибухів 3 січня в південно-східному місті Керман, в результаті яких загинуло близько 100 осіб. 19 січня міністерство заявило, що заарештувало командира афганської філії "Ісламської держави" "ІДІЛ-Хорасан" (ІДІЛ-К). Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані.

Журналісти зазначають, що до нападів у Кермані та під Москвою причетні громадяни Таджикистану. За словами експертів з питань безпеки, ІДІЛ-К агресивно вербує бойовиків з бідної колишньої радянської республіки Таджикистан.

Теракт у "Крокус Сіті Холі"

22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Холі" стався теракт, під час якого озброєні люди відкрили вогонь по відвідувачам, після чого підпалили його. Загинули понад 130 людей, ще понад 180 – постраждали.

Міністерство закордонних справ РФ заявляє, що Україна нібито винна у терористичній діяльності на території Росії. Зокрема, росіяни наполягають, що знайшли "український слід" у теракті в "Крокусі". Росія вимагає, щоб Україна арештувала голову СБУ Василя Малюка.

У Службі безпеки України назвали нікчемною заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито причетність України до масштабного теракту в Москві.

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