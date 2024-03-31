Вони нагадали, що Путіна офіційно оголосили у міжнародний розшук.

У Службі безпеки України назвали нікчемною заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито причетність України до масштабного теракту в Москві.

Так у прес-службі прокоментували вимоги окупантів арештувати та видати всіх причетних до підриву Кримського мосту, замахів на російських пропагандистів та рейдів "Русского добровольческого корпуса" на територію РФ. До того ж списку вони додали теракт у Москві, на який взяла на себе відповідальність ІДІЛ.

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук - зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей. Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни", - заявили в СБУ.

У Службі підкреслили, що єдиною російською заявою, на яку варто було б звернути увагу, є оголошення про поразку у війні та виведення окупаційних військ з України.

Росія звинувачує Україну в теракті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у Москві стався найбільший за 20 років теракт - озброєні люди відкрили вогонь по відвідувачам концертного холу, після чого підпалили його. Загинули щонайменше 139 людей, ще понад 180 - постраждали.

Відповідальність за теракт взяла на себе ІДІЛ. Однак російська влада спочатку натякала, а згодом почала відкрито звинувачувати Україну в нападі.

Сьогодні у МЗС Росії заявили, що Україна має арештувати голову СБУ Василя Малюка, а також успіх причетних до теракту в Москві, вбивстві російських пропагандистів та підриві Кримського моста.

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