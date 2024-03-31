В МЗС РФ заявили, що вимагають арешту осіб, які причетні до терористичної діяльності.

Москва вимагає, щоб Київ арештував очільника Служби безпеки України Василя Малюка.

Як повідомляє міністерство закордонних справ РФ, Україна нібито винна у терористичній діяльності на території Росії. Зокрема, росіяни наполягають, що знайшли "український слід" у теракті в "Крокусі", вбивстві пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підриві Кримського моста та інших злочинах.

"У зв'язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", - йдеться у заяві.

У дипвідомстві країни-окупанта цинічно заявили, що боротьба з міжнародним тероризмом – обов'язок кожної держави.

"Російська сторона вимагає від київського режиму негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних та відшкодувати завдані жертвам збитки. Порушення Україною зобов'язань щодо антитерористичних конвенцій спричинить її міжнародно-правову відповідальність", - додали в МЗС РФ.

"Арешт" Малюка в РФ

25 березня голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував останні удари по нафтопереробних заводах на території Росії.

В інтерв’ю ICTV він зазначив, що відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога, бо саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет: це фактично третина їхнього бюджету та левова частина військового бюджету.

За його словами, необхідно максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично "перекрити кисень пану Путлєру". Операції проводять за допомогою дальнобійних дронів.

Також Малюк нагадав, що з початку березня Росія повністю зупинила експорт бензину. Тим часом СБУ вже здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ.

За повідомленням ЗМІ, постановою Басманного районного суду Москви, голові СБУ Василю Малюку визначено два місяці арешту у справі "про публічні заклики до тероризму". Він нібито звинувачується в здійсненні злочину, передбаченого ст 205 Кримінального кодексу РФ (терористический акт).

Сам Малюк заявив, що рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу.

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