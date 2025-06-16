Просто зараз атакують об'єкти класу "земля-земля".

У неділю, 16 червня, Армія оборони Ізраїлю здійснила масований обстріл об'єктів Корпусу вартових ісламської революції та іранських військових в Тегерані.

Як йдеться у офіційній заяві ЦАХАЛ, цілями армії стали численні збройні об'єкти по всій країні. Під ударом опинилися об'єкти з виробництва навігаційних і ракетних систем, двигунів класу "земля-земля", палива для різних типів ракет, ракет "земля-земля" та компонентів систем протиповітряної оборони:

"ЦАХАЛ наразі завдає ударів по ракетних об'єктах класу "земля-земля" в центральному Ірані".

Також в ізраїльській армії повідомили про перехоплення ЦАХАЛ та Військово-морськими силами понад 100 безпілотних літальних апаратів. Повідомлень про падіння дронів на території країни не надходило.

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Війна на Близькому Сході

Як відомо, операція "Rising Lion" стартувала вранці 13 червня, коли Збройні сили Ізраїлю та розвідка провели скоординовану повітряну атаку на Іран.

По всій території Ірану завдали ударів у декілька хвиль, залучивши близько 200 літаків та випустивши понад 330 боєприпасів по приблизно 100 об’єктах, включно з ядерними центрами та військовими базами.

За даними ЗМІ, паралельно Моссад провів саботажні операції - застосували дрони, диверсійні групи, щоб нейтралізувати системи ППО і ракетні пускові установки іранців.

Увечері Іран відповів, випустивши балістичні ракети та дрони по території Ізраїлю. Взаємні обстріли тривають досі.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що операцію почали з двох причин: Іран поспішав створити ядерну зброю, а також прискорено збільшував свій арсенал балістичних ракет.

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