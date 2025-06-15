Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заперечує наявність планів щодо ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї.
В інтерв'ю американському телеканалу Fox News його попросили прокоментувати дані ЗМІ про такі наміри. У відповідь політик сказав, що існує багато неправдивих повідомлень "про розмови, яких ніколи не було", і він не збирається в це вникати:
"Але я можу сказати вам, що ми робимо те, що повинні робити, і будемо робити те, що повинні робити. І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів".
Він знову сказав, що Тегеран вважає президента США Дональда Трампа загрозою для своєї ядерної програми і активно працює над його вбивством. "Він убив Касема Сулеймані. Він дуже чітко дав зрозуміти, в тому числі і зараз: "Ви не можете мати ядерну зброю, а це означає, що ви не можете збагачувати уран". Він був дуже рішучим, тому для них він ворог номер один", - додав Нетаньяху.
Говорячи про операцію "Rising Lion", ізраїльський прем'єр заявив, що його країна зіткнулася з неминучою загрозою ядерного знищення, тому просто "не мала іншого вибору":
"По-перше, загроза з боку Ірану, який поспішав озброїти свій збагачений уран для створення атомних бомб з конкретним і задекларованим наміром знищити нас. По-друге, поспіх у збільшенні їхнього арсеналу балістичних ракет до такої потужності, що вони матимуть 3600 одиниць зброї на рік".
На його думку, військова операція досить сильно відкинула назад іранську ядерну програму, ставши однією з найбільших в історії.
Війна на Близькому Сході
Операція "Rising Lion", яку Ізраїль розпочав 13 червня, стала найбільшою атакою на територію Ірану за десятиліття та призвела до різкої ескалації в регіоні.
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по понад сотні об’єктів, зокрема ядерних об’єктах у Натанзі та Есфагані, центрах ракетних досліджень і базах Корпусу вартових ісламської революції. Було вбито високопосадовців іранського військового керівництва та ядерних інженерів.
У відповідь Іран запустив по Ізраїлю дрони та десятки балістичних ракет, це змусило Тель-Авів активувати систему "Залізний купол" та перейти до режиму повної бойової готовності. Взаємні удари досі тривають.
На тлі операції в медіа з’явилася інформація про можливі плани ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Анонімні американські чиновники заявляли, що Ізраїль обговорював такий сценарій, однак адміністрація Трампа ветувала ці плани, побоюючись неконтрольованої ескалації.