Ізраїльська армія завдала удару по аеропорту в місті Мешхед, що на північному сході Ірану. Це рекордний за дальністю удар для Ізраїлю, повідомляє Times of Israel із посиланням на заяву військових.
Зазначається, що ціллю удару став іранський літак-заправник, який стояв в аеропорту. Місце удару розташоване приблизно за 2300 кілометрів від кордонів Ізраїлю, що стало "найбільш віддаленим ударом з початку операції".
"Військово-повітряні сили працюють над досягненням переваги в повітрі по всій території Ірану", – заявляють ізраїльські військові.
Однак, як зауважує Times of Israel, цей удар є рекордним за дальністю не лише в поточній війні, але взагалі за всю історію Ізраїля. Попередній рекорд було встановлено у 1985 році, коли ВПС Ізраїлю завдали удару по штаб-квартирі Організації визволення Палестини на території Тунісу - за 2000 кілометрів від Ізраїлю.
Ірано-Ізраїльська війна: останні новини
Як писав УНІАН, внаслідок ракетної атаки Ірану по території Ізраїля загинули п'ятеро громадян України, зокрема троє неповнолітніх дітей. Повідомляється, що ракета влучила у житловий будинок.
Також ми розповідали, що Ізраїль відзвітував про успішне знищення іранської інфраструктури зі збагачення урану. Загалом сторони продовжують завдавати взаємних ударів по території одна одної.