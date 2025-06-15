Досі так далеко ізраїльська армія не била.

Ізраїльська армія завдала удару по аеропорту в місті Мешхед, що на північному сході Ірану. Це рекордний за дальністю удар для Ізраїлю, повідомляє Times of Israel із посиланням на заяву військових.

Зазначається, що ціллю удару став іранський літак-заправник, який стояв в аеропорту. Місце удару розташоване приблизно за 2300 кілометрів від кордонів Ізраїлю, що стало "найбільш віддаленим ударом з початку операції".

"Військово-повітряні сили працюють над досягненням переваги в повітрі по всій території Ірану", – заявляють ізраїльські військові.

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Однак, як зауважує Times of Israel, цей удар є рекордним за дальністю не лише в поточній війні, але взагалі за всю історію Ізраїля. Попередній рекорд було встановлено у 1985 році, коли ВПС Ізраїлю завдали удару по штаб-квартирі Організації визволення Палестини на території Тунісу - за 2000 кілометрів від Ізраїлю.

Ірано-Ізраїльська війна: останні новини

Як писав УНІАН, внаслідок ракетної атаки Ірану по території Ізраїля загинули п'ятеро громадян України, зокрема троє неповнолітніх дітей. Повідомляється, що ракета влучила у житловий будинок.

Також ми розповідали, що Ізраїль відзвітував про успішне знищення іранської інфраструктури зі збагачення урану. Загалом сторони продовжують завдавати взаємних ударів по території одна одної.

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