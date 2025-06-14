Операції ізраїльської розвідки стають дедалі публічнішими. Моссад більше не грає у підкилимні ігри, зазначає видання.

Ізраїль здійснив одну з наймасштабніших операцій у своїй історії, завдавши удару по ядерній і військовій інфраструктурі Ірану. Але найбільш вражаючим стало те, що ця атака почалася не з повітря — а зсередини самої країни, пише CNN.

Як повідомляють джерела в ізраїльських службах безпеки, спецагенти Моссаду заздалегідь проникли на територію Ірану, провезли контрабандну зброю, заклали вибухівку поруч із ключовими об'єктами ППО та створили базу для запуску дронів. Ці дії паралізували систему оборони Ірану перед початком масованого авіаудару.

За офіційними даними, у повітряній операції брали участь понад 200 літаків, які вразили понад 100 цілей. Високоточна зброя, доставлена ізраїльським спецназом, була використана для знищення іранських систем "земля-повітря" поблизу Тегерана. Завдяки цьому ВПС Ізраїлю змогли діяти практично безперешкодно — усі літаки повернулися на базу без втрат.

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Однією з головних мішеней стали іранські військові командири та вчені, зокрема пов’язані з ядерною програмою. За словами джерел, ізраїльська розвідка діяла "в самому серці Ірану", зокрема в столиці — Тегерані. Зафіксовано численні випадки вбивств і підривів, зняті на відео та опубліковані самою ізраїльською стороною.

Ця операція — кульмінація довготривалого конфлікту між Ізраїлем і Тегераном, який десятиліттями розгортався у тіні. Починаючи з 2007 року, Моссад неодноразово проводив на території Ірану вбивства ядерних науковців, серед яких — Мохсен Фахрізаде, знищений у 2020 році. Також у 2018 році агенти викрали з Тегерана цілий ядерний архів — понад 55 000 сторінок і 55 000 файлів, які були продемонстровані на пресконференції тодішнім прем’єром Нетаньягу.

У нещодавній атаці загинув і Ферейдун Аббасі — один із ключових фахівців іранської ядерної програми, який ще у травні заявляв, що удари по об'єктах не вплинуть на графік створення ядерної зброї, оскільки "ядерні матеріали не зберігаються над землею".

Холлі Дагрес, старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту, зазначила:

"Моссад роками ставився до Ірану як до свого ігрового майданчика. Від убивств до саботажу — Ізраїль завжди мав перевагу в цій тіньовій війні".

Показово, що ще до початку атаки Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію — не в Газі, а саме в Тегерані. За інформацією з ізраїльських джерел, вибуховий пристрій був закладений у гостьовому будинку, де той перебував, і активований дистанційно в потрібний момент.

Попри гучні заяви іранської сторони про захист та відплату, численні провали безпеки свідчать про серйозну внутрішню слабкість. Як заявив колишній заступник голови Моссаду Рам Бен Барак, успіхи ізраїльської розвідки пояснюються не лише професіоналізмом, а й "режимом, який ненависний навіть більшості власного народу".

Після десятиліть тіньових дій операції Моссаду тепер стають публічними — і демонструють, що Ізраїль більше не грає в підкилимну гру.

Обмін ударами між Ізраїлем та Іраном

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль завдав нічного авіаудару по Ірану — уражено понад 100 цілей (ядерні об’єкти, ракетні заводи, командні центри). В операції задіяно понад 200 літаків, частину атак підтримував Моссад, який заздалегідь нейтралізував іранську ППО та посадив вибухові дрони всередині країни.

Удар призвів до загибелі ключових фігур — зокрема командувача корпусом вартових революції та керівників ядерної програми — а також понад 329 поранених, серед яких численні цивільні.

В ніч на 14 червня Іран випустив сотні ракет і безпілотників у бік Ізраїлю — зусиллям ППО вдалося перехопити більшість. Жертвами ударів стали щонайменше двоє загиблих у Ізраїлі та десятки поранених у Тель-Авіві та Єрусалимі (в основному з легкими пораненнями).

В Ірані жертвами стали щонайменше 78 людей, з яких немало цивільні; десятки поранені, вибухнули цивільні будівлі та аеропорт у Тегерані.

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