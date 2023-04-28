Напруженість на Близькому Сході зростає.

Іранські військові захопили іноземний нафтовий танкер в нейтральних водах Оманської затоки. Про це повідомив прес-центр ВМС США.

Інцидент стався о 13:15 за місцевим часом у четвер, 27 квітня недалеко від узбережжя Ємену. Нафтовий танкер Advantage Sweet, що йшов під прапором Маршаллових островів, подав сигнал біди під час захоплення.

"Дії Ірану суперечать міжнародному праву і підривають регіональну безпеку і стабільність. Іранський уряд повинен негайно звільнити нафтовий танкер", - заявили американські військові, додавши, що стежать за ситуацією.

Відео дня

Як пише Reuters, іранська армія заявила, що нафтовий танкер був захоплений після того, як він нібито зіткнувся з іншим іранським судном, в результаті чого кілька членів екіпажу отримали поранення.

Згідно з даними відстеження суден Refinitiv, захоплений танкер був зафрахтований американською нафтовою компанією Chevron і йшов по маршруту з Кувейту в Х'юстон. У компанії заявили, що знають про ситуацію з Advantage Sweet і "зв'язується з оператором судна в надії вирішити цю ситуацію якомога швидше".

"Робоча гіпотеза на даний момент полягає в тому, що це може бути або довільне затримання судна Іраном у відповідь на те, що США минулого тижня направили своє перше безпілотне судно через регіон — в якості демонстрації сили. Або це може бути відповіддю на санкції США від 24 квітня проти персоналу в Ірані, пов'язаного з КВІР (Корпус вартових ісламської революції)", – заявили в морській охоронній компанії Dryad.

Зазначається, що з 2019 року Іран здійснив серію захоплень комерційних суден у стратегічних водах Перської затоки, що пов'язують з напруженістю у відносинах між США та Іраном.

Ситуація навколо Ірану - останні новини

Напередодні стало відомо, що США запровадили нові санкції проти представників Ірану і Росії, які причетні до захоплення американців в заручники. Вашингтон працює над запобіганням нових захоплень і потенційною можливістю звільнення затриманих громадян.

Тижнем раніше США звинуватили Іран і Китай в тому, що вони влаштували полювання на своїх дисидентів, які втекли в Америку. Зокрема відомо, що Іран і Китай наймали приватних детективів для стеження за дисидентами на Заході.

Вас також можуть зацікавити новини: