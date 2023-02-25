Росія пропонує Ірану багато безпрецедентної оборонної співпраці, включаючи ракети, електроніку та протиповітряну оборону.

Підтримка Іраном російської війни проти України розширюється. Натомість Росія може надати Тегерану винищувачі.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі, пише Politico. Він зазначив, що Іран вже кілька місяців підтримує війну Росії в Україні.

Так, у листопаді Іран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні. РФ планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати ще більше військового обладнання.

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"Росія пропонує багато безпрецедентного співробітництва в галузі оборони, в тому числі щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.

За його словами, Іран також прагне роздобути ударні вертольоти, радари і навчально-бойові літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військової техніки на "мільярди доларів".

На питання про типи винищувачів і терміни їхньої поставки Кірбі відмовився вдаватися в подробиці. "Це максимум, який я можу сказати зараз. Ми будемо дуже уважно стежити за цим, щоб побачити, що насправді станеться", - сказав Кірбі.

За його словами, більш тісний військовий союз між цими двома країнами може ускладнити зусилля заходу в Україні і в інших місцях.

"Це, безумовно, не тільки ускладнить ситуацію в Україні, але й може ускладнити безпекову ситуацію на Близькому Сході для наших партнерів і друзів", - сказав радник Білого дому і додав, що Іран, схоже, отримає військовий потенціал Росії для зміцнення своєї військової могутності в Близькосхідному регіоні.

Війна в Україні - підтримка Іраном Росії

Як повідомляв УНІАН, Іран почав підтримувати військові злочини росіян в Україні, поставляючи Москві дрони-камікадзе для ударів по критичній цивільній інфраструктурі нашої країни. Однак Іран продовжує заперечувати свою причетність до передачі Росії цього озброєння.

У грудні Велика Британія звинуватила Росію в плануванні поставок Ірану передових військових компонентів в обмін на сотні безпілотників. Міністр оборони Британії не повідомив подробиць про типи військових компонентів, які Росія хотіла передати Ірану.

Раніше видання NBC писало про те, що РФ надає "безпрецедентний рівень" Військової та технічної підтримки Ірану. Відзначається, що в рамках розширеного партнерства Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи вертольоти (а зокрема, винищувачі Су-35) і системи ППО.

Перед цим США звинуватили генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттереша в тому, що той піддався на російські погрози і не відправляє посадових осіб з метою перевірки застосування Росією дронів, що поставляються Іраном.

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