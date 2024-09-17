Обговорюючи війну в Україні, він заявив, що її нібито "спровокували країни НАТО, які порушили обіцянку не розширюватися на схід".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.

"Цілком можливо, що поставки відбулися в минулому... але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду такого постачання Росії не було", - заявив він, пише "Радіо Свобода".

При цьому він додав, що в Ірану і Росії є "право" підтримувати відносини, і заявив, що війну в Україні нібито "спровокували країни НАТО, порушивши обіцянку не розширюватися на схід".

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Пезешкіан, який вступив на посаду 30 липня після перемоги на виборах, щоб змінити жорсткого президента Ебрагіма Раїсі після його загибелі внаслідок аварії гелікоптера в травні, виступив у Тегерані на своїй першій офіційній пресконференції.

Подія, що транслювалася по національному телебаченню, відбулася в період високої напруженості як усередині Ірану, так і на всьому Близькому Сході.

Постачання Іраном ракет РФ - що відомо

На початку вересня західні ЗМІ повідомили, що Росія отримала балістичні ракети ближнього радіуса дії від Ірану для застосування їх на війні проти України.

Пізніше Пентагон підтвердив, що Іран передав Росії певну кількість балістичних ракет малої дальності. Йдеться про ракети Fath 360, сказав речник Міноборони США Пет Райдер.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 фізичних осіб, 6 організацій і 5 суден Ірану і Росії, які допомагають озброювати РФ іранськими безпілотниками і балістичними ракетами.

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