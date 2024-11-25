У Міноборони Німеччини запевнили, що продовжать допомагати Україні.

Німеччина вже до кінця цього року передасть Україні ще два зенітних ракетних комплекси IRIS-T малої та середньої дальності.

Про це під час візиту до Києва повідомив керівник спецштабу з питань України у німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фройдінг, передає Європейська правда. Генерал-майор нагадав, що останніми днями Берлін відправив в Україну артилерійські гаубиці, танки та бойові машини піхоти Marder:

"Наступні системи IRIS-T SLM та SLS мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва. Але наша підтримка триватиме і після Різдва, і після 1 січня, і після 21 січня, і після 23 лютого - запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів".

Допомога від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Берлін оголосив про передачу нового оборонного пакету Україні. У нього увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen, танки для розмінування, бронемашини, дрони, боєприпаси та інша зброя.

Відео дня

Заявляється, що цього року ФРН виділила на підтримку близько 7,1 мільярдів євро. Сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що партнери та союзники з Європи планують посилити допомогу Києву.

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