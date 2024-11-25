У Берліні відбулася зустріч міністрів оборони п'яти країн-членів НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв, що європейські партнери посилять військову підтримку України.

Як передає Reuters, ця заява пролунала після його зустрічі з колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Польщі у Берліні. Міністри обговорили посилення безпеки в Європі після повернення новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Пісторіус додав, що у січні місія НАТО у Вісбадені візьме на себе координацію західної військової підтримки України. "Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили", - сказав він.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що європейські країни мають діяти більш скоординовано та "прагнути до більшого, щоб бути хорошим партнером для США":

"Ми зобов'язані сьогодні чітко сказати - Європа повинна збільшити свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, але перш за все, коли йдеться про її власну безпеку. Без збільшення витрат, без усвідомлення в кожному європейському суспільстві часу, в якому ми живемо, все це - ніщо".

Вибори в США

Нагадаємо, на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки переміг колишний американський лідер Дональд Трамп. Йогу інавгурацію заплановано на 20 січня 2025 року.

Європейські політики почали готуватися до його перемоги заздалегідь. За даними ЗМІ, вони розробляли сценарії уникнення торговельної війни та підготовки до різноманітних ситуацій в сфері безпеки.

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