Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113.

Іспанія передала Україні чергову партію гуманітарної та військової допомоги.

Як повідомило Міноборони Іспанії, до України прямує корабель, на якому чотири танки Leopard 2A4. На початку серпня судно доставить вантаж за місцем призначення.

"Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113, броньований багатоцільовий автомобіль і десять ваговозів. До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).

Танки Leopard для України

21 липня стало відомо, що Німеччина передала Україні перші основні бойові танки Leopard 1A5.

У травні цього року посол України в Німеччині повідомив, що союзники для ЗСУ передадуть 110 танків Leopard 1A5.

Данія та Нідерланди у червні оголосили, що Україна отримає додаткові танки Leopard 2A4.

Вас також можуть зацікавити новини: