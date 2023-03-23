Іспанія стала 19 країною-учасником проекту.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проектну угоду щодо спільної закупівлі боєприпасів країнами Євроєйського Союзу для поповнення власних запасів і продовження надання допомоги Україні.

Як повідомляє видання COPE, угоду про виділення 2 млрд євро на передачу Україні мільйона артилерійських боєприпасів підписали 18 країн. Таким чином, Іспанія стала 19 країною-учасником проекту.

Зазначається, що цей проект фінансуватиметься з Європейського фонду миру. Він дозволить "терміново вирішити проблему нестачі боєприпасів" і "збільшити можливості європейської промисловості для задоволення нинішніх і майбутніх потреб".

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Як стверджує Міністерство оборони Іспанії, це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, що дозволяє скоротити витрати і "уникнути ризики затримок через несподівані зміни попиту".

Мільйон боєприпасів для України: що відомо

20 березня 2023 року в Брюсселі міністри оборони країн-членів Європейського Союзу досягли консенсусу в питанні відправлення 1 мільйона снарядів калібру 155 мм Україні. Вони будуть передані протягом 12 місяців.

При цьому Угорщина приєднуватися до плану спільних закупівель відмовилася. Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна і далі виступатиме проти надання Україні військової допомоги.

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