Євросоюз раніше узгодив постачання Україні 1 мільйона боєприпасів. В схваленому документі йдеться про "термінове надання Україні боєприпасів класу "земля-земля", артилерійських боєприпасів, а також, у разі запиту, ракет".
Як пише видання EURACTIV, план закупівлі підписала група з 18 європейських держав: представники Австрії, Бельгії, Греції, Естонії, Кіпру, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, а також Норвегії.
Водночас це ще не повний список, оскільки до угоди можуть доєднатися й інші країни. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що деякі з них не змогли приєднатися "з практичних причин" або через відсутність у Брюсселі міністрів, які могли б підписати такий документ.
Зазначається, що вказані боєприпаси Україна отримає безкоштовно. Витрати на снаряди розподілять між бюджетом Євросоюзу та держав, які здійснюватимуть закупівлю. Для цього вже визначено план відшкодування для країн-донорів з бюджету ЄС на рівні 50-60%.
Боррель позитивно оцінив ухвалення цього документу й назвав його "історичним рішенням". За словами дипломаьа, це додало "чіткий доказ рішучості ЄС у підтримці права України на самооборону".
Боєприпаси для України
20 березня на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі підтримали документ про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів. Їх надсилатимуть протягом всього року. Угорщина, яка вважає подібну допомогу "затягуванням війни", відмовилась брати участь у цьому проекті разом з партнерами за ЄС.
Варто додати, що за даними Financial Times, у Європі закінчується вибухівка для снарядів, що поставляються Україні.