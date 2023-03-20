Внесок Угорщини в розмірі близько 10 мільйонів євро буде використано на інші цілі.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилась брати участь у проекті ЄС із придбання 1 млн боєприпасів для України.

Як пише угорське видання Index, в Брюсселі він заявив, що нібито на країни, які "виступають за мир" чинять тиск, але Угорщина і надалі виступатиме проти військової допомоги Україні.

"Я можу вас запевнити, що Угорщина не бажає піддаватися цьому зростаючому та явному тиску. Ми наполягаємо на представленні власних національних інтересів. Ми також підтримуємо справу миру. … Перша пропозиція говорить про те, що якщо країна-учасниця постачає в Україну боєприпаси з власних наявних запасів, то це фінансуватиметься зі спільного бюджету – Європейської рамкової програми миру – у розмірі одного мільярда євро. … Ми хочемо миру, ми не будемо брати участь у цій акції", – заявив Сіярто.

Відео дня

Водночас угорський політик наголосив, що його країна "не заважатиме іншим робити те, що вони хочуть".

Один відсоток внеску Угорщини в розмірі близько 10 мільйонів євро буде використано на інші цілі.

"Ми не купуємо боєприпаси для відправки в Україну, тому внесок Угорщини до цього фонду також може бути використаний для загальних мирних цілей", – сказав Сіярто.

Угода про постачання боєприпасів Україні

Раніше стало відомо, що в ЄС обговорюють план щодо закупівлі боєприпасів, які передадуть Україні..

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на полях зустрічі з колегами в Брюсселі повідомив, що в блоці узгодили постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів 155 калібру упродовж наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: