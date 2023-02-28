Згідно з заявою голови МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, у березні минулого року дію програми "Золота віза" для громадян Росії було призупинено.

Іспанія продовжує надавати посвідки на проживання росіянам за схемою "золотої візи", попри те, що раніше влада призупинила надання таких віз заможним громадянам Росії через вторгнення в Україну.

Минулого року Міністерство закордонних справ Іспанії спільно з Міністерством внутрішніх справ, а також Міністерством соціального захисту домовилися про призупинення видачі посвідок на проживання, а також золотих віз на нерухомість громадянам Росії, пише SchengenVisaInfo.com.

Така угода була частиною санкцій, запроваджених щодо Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Однак іспанська влада не повністю виконала це рішення.

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"Місяць тому ми отримали схвалення останньої заяви про проживання громадянина Росії, який придбав житло. Те, що вони скасували, - це можливість просити ці візи в консульствах у Санкт-Петербурзі та Москві, але не дозволи, які туристи просять звідси", - розповіла юрист, що спеціалізується на імміграції, Крістіна Ромеро з юридичної фірми Antonio Segura.

Зокрема, зазначає On Economia, влада Іспанії 25 січня видала дозвіл на проживання члену сім'ї російського інвестора.

Джерела в Мінсоцзахисту на питання On Economia про те, чи видають громадянам РФ дозволи на інвестування, не відповіли і не надали дані про кількість виданих дозволів минулого року.

Однак член Імміграційної комісії Асоціації адвокатів (ICAB) Антоніо Сегура каже, що це все ще можна зробити.

"Були громадяни Росії, які боялися, що посвідки не нададуть, і ми думали, що влада перестане їх видавати. Але врешті-решт ми з'ясували, що жодних змін у Генеральному бізнес-підрозділі не відбулося, а лише ветували російські консульства", - підкреслив він.

Згідно з заявою міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, у березні минулого року дію програми "Золота віза" для громадян Росії було призупинено.

"Золота віза" в Іспанії - що відомо

Іспанська схема отримання посвідки на проживання через інвестиції, також відома як програма "Золота віза", дозволяє іноземним громадянам отримати дозвіл на проживання в цій країні в обмін на інвестиції в Іспанії на суму щонайменше 500 тисяч євро.

За даними Служби дипломатичної інформації, з початку 2020 року до кінця січня минулого року владою Іспанії було видано 492 "золоті візи" російським громадянам.

Російські туристи в Європі

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році до європейських країн прибуло значно менше російських туристів. Кількість прибуттів упала на 80-90%. Іспанія, Греція та Італія є країнами, у яких число російських туристів скоротилося менше, ніж в решті Європи. Це пов'язують з тим, що вони продовжують видавати росіянам візи. Тим не менш, кількість заяв, поданих громадянами Росії у візові центри Греції, Італії та Іспанії, скоротилася на 80%.

На початку цього року стало відомо, що країни Шенгенської угоди після посилення вимог до туристів з Росії через війну в Україні практично перестали видавати росіянам візи на термін більше року. Найчастіше візи росіянам оформляються тільки на період поїздки.

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