Після скасування угоди про спрощений візовий режим РФ з ЄС росіяни можуть розраховувати на візи тільки на період поїздки.

Країни Шенгенської угоди після посилення вимог до туристів з Росії через війну в Україні практично перестали видавати росіянам візи на термін більше року.

"Про мультишенген на 2 і 3 роки, і, тим більше, 5 років можна забути", – пише "Медуза" з посиланням на повідомлення Асоціації туроператорів Росії (АТОР).

Як уточнили в асоціації, найчастіше візи росіянам оформляються тільки на період поїздки.

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Обмеження для росіян на в'їзд до Європи

Через повномашстабне вторгнення Росії в Україну Євросоюз вирішив повністю припинити дію угоди про спрощений візовий режим з РФ. Відповідне рішення Ради ЄС набуло чинності 12 вересня 2022 року. З цього моменту візовий збір для росіян виріс з 35 до 80 євро. Також це призвело до необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворих правил видачі багаторазових віз.

При цьому низка країн – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди – взагалі припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи гуманітарні.

Пізніше Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в'їзд для росіян з шенгенськими туристичними візами. Там вважають, що поїздки росіян – це загроза громадській безпеці всієї Шенгенської зони.

У підсумку у 2022 році потік російських туристів до Європи вупав на 90%. Одними з основних причин такого зниження були названі логістичні труднощі і транспортні витрати, які виросли в три-чотири рази.

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