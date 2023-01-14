Іспанія, Греція та Італія є країнами, у яких число російських туристів скоротилося менше, ніж у решті Європи.

У 2022 році до європейських країн прибуло значно менше російських туристів. Кількість прибуттів упала на 80-90%.

Одними з основних причин такого зниження були названі логістичні труднощі й транспортні витрати, які зросли в три-чотири рази. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Російські туроператори падіння потоку туристів до Європи в першу чергу пов'язують із відсутністю прямих авіарейсів. Так, через необхідність літати з пересадками вартість авіаквитків зросла в середньому з €300-400 до €1000 і вище. Також збільшився і час польоту - з трьох годин до 8-24 годин.

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Відзначається, що Польща, Фінляндія, країни Балтії і Чехія практично не приймали російських туристів із моменту введення обмежувальних заходів.

У Греції, яка входила в десятку "кращих туристичних напрямків для російських туристів", повідомили, що було зареєстровано 31300 прибуттів росіян, що на 80% менше, ніж рік тому.

Також кількість заяв, поданих громадянами Росії у візові центри Греції, Італії та Іспанії, скоротилася на 80%. А в інших країнах це число може бути ще вищим.

Іспанія, Греція та Італія є країнами, у яких число російських туристів скоротилося менше, ніж в решті Європи. Це пов'язують з тим, що вони продовжують видавати росіянам візи. В інших же країнах, куди російським туристам не дозволено в'їжджати, їхня кількість впала до нуля. У цілому падіння турпотоку в Європу з Росії оцінюється в 90-95%.

Відсутність російських і українських туристів на Кіпрі призвело до того, що туристичний сектор втратив 600 мільйонів євро.

"Є готелі, особливо в районі Фамагусти, Айя-Напи і Протараса, які страждають в основному через великі контракти з туроператорами з Росії. І зараз вони стикаються з величезними труднощами", - зазначив голова правління Асоціації готелів Кіпру Харіс Лоізідес.

Російські туристи в Європі

Як повідомляв УНІАН, через повномашстабне вторгнення РФ в Україну Євросоюз, США і безліч інших країн ввели санкції, у тому числі щодо сектора російської цивільної авіації. Зокрема, ЄС закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а багато авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків усіх російських авіакомпаній.

12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи гуманітарні. Росіянам доведеться при оформленні візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. Також зріс візовий збір для громадян РФ із 35 євро до 80 євро і збільшився термінів оформлення віз.

Пізніше Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в'їзд для росіян із шенгенськими туристичними візами. Там вважають, що поїздки росіян - це загроза громадській безпеці всієї Шенгенської зони.

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