Голова МЗС Іспанії також зазначив, що Мадрид від початку підтримував Україну, продемонструвавши солідарність не лише з боку уряду, але й усього суспільства.

Росіяни, які намагаються виїхати з Росії і знайти притулок в країнах ЄС, повинні мати можливість отримувати європейські візи.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв’ю La Razón.

"Це не війна проти росіян. І ми з самого початку чітко визначили це. Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на протести, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це", - сказав Альбарес.

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Він додав, що європейці замість того, щоб повністю позбавити росіян можливості отримувати візи, мають залишити відкритими двері для видачі візи тим, хто відповідає певним умовам.

Іспанія підтримує Україну

Голова МЗС Іспанії також зазначив, що Мадрид від початку підтримував Україну, продемонструвавши солідарність не лише з боку уряду, але й усього суспільства.

"Іспанія з самого початку була в авангарді підтримки України разом з усіма нашими європейськими партнерами. Ми продемонстрували свою солідарність, надавши найбільший пакет гуманітарної допомоги, який Іспанія коли-небудь надавала одній країні… Серед нас живуть 140 тисяч українських біженців зі статусом, який дозволяє їм працювати та проживати. Наше посольство в Києві відкрито, незважаючи на труднощі, як політичний жест потужної підтримки уряду Зеленського. А також надаємо підтримку військовою технікою", - сказав Альбарес.

Він уточнив, що вся військова техніка, яку надає Іспанія, є оборонною. "Вона призначена для того, щоб українська армія могла захистити свою територіальну цілісність, свою свободу, свій суверенітет, свою демократію і, насамперед, беззахисних цивільних осіб", - сказав чиновник.

Відповідаючи на питання, як далеко може зайти Путін, іспанський міністр зазначив, що це відомо тільки главі Кремля.

"З самого початку він демонструє велику ірраціональність. Це загарбницька війна проти України, проти її суверенітету та її територіальної цілісності. Україна ніколи не була загрозою територіальній цілісності чи суверенітету Росії", - сказав Альбарес.

Також він наголосив, що погрози Путіна не залякають країни Європи. За словами Альбареса, ознак готовності Кремля застосувати ядерну зброю наразі немає. "Зрозуміло, що ядерну війну виграти неможливо. Програли б усі, і, звісно, ​​це те, що має бути виключено з будь-яких дискусій… У нас немає жодних ознак того, що ядерна зброя буде застосована", - сказав міністр.

Іспанський міністр також нагадав, що західні країни завжди прагнули діалогу та дипломатії, й просували цю ідею на всіх майданчиках, де була присутня Росія.

"Але єдиний, хто цього не хотів і віддав перевагу війні, це Володимир Путін. Тому він несе повну відповідальність за цю ескалацію, яка нікуди не веде. Путін програв цю війну з двох причин. Ескалація, яку він оголосив цього тижня, є демонстрацією того, що стратегія, яку він планував, виявилася провальною: він вважає, що, можливо, посилення військових зусиль призведе до змін, але це буде не так", - сказав Альбарес.

Візи для росіян в Європу

Як повідомляв УНІАН, що дев'ять країн Європи, а саме - Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, - більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Раніше, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро та збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться під час оформлення візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гуманітарні візи, тоді як зявки на туристичні візи розглядатимуться в останню чергу.

Водночас країни Балтії та Польща ухвалили рішення закрити в’їзд російським туристам. Тож вже з 19 вересня громадяни РФ із шенгенськими візами не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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