85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростєх".

Влада Іспанії заарештувала яхту російського олігарха вартістю в 140 млн доларів, яка стоїть в порту Барселони.

Розкішне судно належить голові "Ростєха" Сергію Чемезову, який вважається наближеним до Путіна, повідомляє Reuters.

"Сьогодні ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить 140 мільйонів доларів", - сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Він додав, що планується заарештувати ще судна, але не розповів подробиць.

За даними моніторингового сайту Marine Traffic, яхти, пов'язані ще з двома російськими олігархами, які поки не потрапили під санкції, також пришвартовані в Барселоні. Дані Marine Traffic також свідчать, що заарештована яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого на ремонті на верфі MB92.

Джерела Reuters повідомляють, що 85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростєх".

Судно ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадін. Згідно з даними Pandora Papers, судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Джерело в іспанському уряді повідомило Reuters, що яхта залишиться заарештованою, поки влада Іспанії підтвердить її право власності та чи є вона в будь-якому списку санкцій.

Видання нагадує, що раніше Чемезов заявляв, що Росія вийде "переможцем" у війні проти України, попри санкції.

Санкції проти Чемезова

Чемезов потрапив під санкції США у 2014 році та Великої Британії в 2020 році через анексію Криму Росією, а цього місяця Сполучені Штати та Австралія внесли його до санкційних списків. Санкції США також були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Олігарх не потрапив до останнього європейського списку санкцій, але ЄС запровадив проти нього заходи в 2014 році. Найближчими днями має бути оприлюднений четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Війна в Україні

Країни Заходу запровадили санкції проти російських мільярдерів, заморозили державні активи та вишпурнули більшу частину російського корпоративного сектору зі світової економіки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого цього року.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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