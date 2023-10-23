Артефакти експонувалися в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році.

Іспанська поліція вилучила викрадені в Україні старовинні золоті артефакти "скіфського золота" вартістю 60 мільйонів євро (63,6 мільйона доларів). Як повідомляє поліція Іспанії, злодіїв було спіймано на спробі їх продати в Мадриді.

Поліція повідомила, що 11 предметів, в основному ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети та сережки, датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.

Артефакти експонувалися в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році, йдеться в заяві поліції, при цьому назва музею не вказується.

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Правоохоронці повідомили, що артефакти мали підроблені документи, щоб виглядати так, ніби вони належать Українській православній церкві.

Зазначається, що злочинці - троє громадян Іспанії та двоє громадян України - були заарештовані в рамках розслідування, яке розпочалося у 2021 році після того, як один із предметів – золотий пояс із головами баранів – був проданий на приватному розпродажі в Мадриді.

Повернення "скіфського золота" в Україну

У червні Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні.

Йдеться про колекцію з 565 музейних предметів, які були надані від кримських музеїв джля експонування в Нідерландах в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

20 жовтня т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що "скіфське золото" найближчим часом повернеться в Україну.

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