Суперечка щодо експонатів нарешті підійшла до завершення.

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційнонр суду Амстердама, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні.

Про це повідомляє NOS. Золото з музеїв Криму, через яке впродовж років у Нідерландах тривала судова тяганина, має бути повернуто до України.

Зокрема, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року.

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Відтепер, коли Верховний суд ратифікував рішення Апеляційного суду, суперечка щодо експонатів нарешті підійшла до завершення.

Справа про "скіфське золото"

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив вердикт, згідно з яким експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Однак це рішення було оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Предметом суперечки була колекція з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершилася 13 червня 2014 року, після чого, відповідно до закону, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

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