Судові баталії навколо скарбів тривали майже 9 років.

Колекція "Скіфського золота", яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну. Про це заявив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", – зазначив Карандєєв.

МКІП нагадує, що 9 червня Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення повернути "Кримське золото" Україні. Зазначається, що судові баталії навколо скарбів тривали майже 9 років. Раніше Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі музеїв окупованого росією Криму і залишив в силі рішення апеляції, яке задовольнило усі вимоги України.

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Битва за "Скіфське золото"

Як повідомляв УНІАН, у червні стало відомо, що Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Таким чином, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року.

Йдеться про колекцію з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершилася 13 червня 2014 року, після чого, відповідно до закону, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що колекція "скіфського золота" повернеться до Криму. Він заначив, що це станеться, коли туди повернеться український прапор.

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