Президент наголосив, що рішення суду щодо експонатів - це доказ того, що Нідерланди вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що колекція "скіфського золота" повернеться до Криму. Він заначив, що це станеться, коли туди повернеться український прапор.

"Української колекції. Колекції, яка зберігалась у нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор. Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські, люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості", - зазначив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що справедливість буде захищено крок за кроком.

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Повернення Україні "скіфського золота" - що відомо

Сьогодні, 9 червня, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні.

Довідка УНІАН. 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору була колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягало на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.

МЗС Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.

26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення повернути "скіфське золото" Україні. Проте рішення було оскаржено у Верховному суді.

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