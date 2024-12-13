З такою заявою виступили у міністерстві оборони країни.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність направити свої війська в Україну, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

Як передає італійське інформаційне агентство Ansa, міністр висловив надію на якнайшвидшу "розмову про мир і миротворчість" в Україні, наголосивши на готовності Італії відграти в цьому роль.

Водночас заступник голови Ради міністрів Італії, міністр закордонних справ Антоніо Таяні називає таку дискусію передчасною, оскільки Київ та Москва ще далекі від столу переговорів. За його словами, спочатку треба досягти справедливого миру.

Відео дня

Відправка іноземних військ в Україну

Як відомо, наразі у ЄС працюють над миротворчою місією, яка передбачає розміщення європейських солдатів на лінії розмежування російсько-українського фронту.

Згідно з даними ЗМІ, таким чином Франція хоче допомогти Україні захиститися від нового російського нападу, якщо план новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа передбачатиме створення буферної зони. Повідомлялося, що в цій місії можуть задіяти близько 40 тисяч іноземних солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: