Фіцо зазначив, що Словаччину тепер нікому захищати.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що італійська система протиповітряної оборони буде виведена з країни, повідомляє Actuality.

"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система протиповітряної оборони, яка була надана нам в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", - заявив прем'єр-міністр.

Фіцо висловив невдоволення такою ситуацією, запитуючи, "хто буде захищати наші атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти".

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Він нагадав, що попередній уряд подарував Україні систему протиповітряної оборони С-300 у відповідь на початок російського вторгнення. "Потім у нас деякий час були американські Patriot, вони теж пішли, а тепер підуть і італійці", - заявив він.

Словаччина та війна в Україні

Італійська система ППО замінила американську систему ППО Patriot минулого року. Раніше у 2022 році Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300 у відповідь на початок російського вторгнення.

Однак після приходу до влади нового глави уряду країни Роберта Фіцо, він побіцяв припинити військову підтримку України.

Днями глава МЗС Словаччини Юрій Бланар на дипломатичному форумі в Анталії, (Туреччина) провів зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Фіцо позитивно прокоментував цю зустріч, зазначивши, що вона є прикладом "збалансованої та суверенної словацької зовнішньої політики".

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