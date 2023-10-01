Його партія "не змінює думки щодо готовності допомогти Україні гуманітарним шляхом".

На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD. Її лідер Роберт Фіцо, який виступав за припинення військової допомоги Україні заявив, що його позиція "не змінилася".

Як пише The Guardian, колишній прем’єр Словаччини, чия партія отримала понад 20% голосів виборців на парламентських виборах, заявив, що чекає, коли президентка Словаччини Зузана Чупатова надасть йому мандат на початок формування уряду,

"Ми тут, ми готові, ми чогось навчилися, ми більш досвідчені. У нас є чіткі ідеї; у нас є чіткі плани", – сказав він.

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Фіцо також заявив, що "люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", і його партія "не змінює думки щодо готовності допомогти Україні гуманітарним шляхом". "Ми готові допомогти у відбудові держави. Але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України", – додав він.

Чапутова, давній політичний суперник Фіцо, сказала, що доручить лідеру Smer-SD сформувати новий уряд у понеділок, 2 жовтня. Фіцо каже, що готовий почати переговори з іншими партіями щодо формування коаліційного уряду. Аналітики прогнозують, що нова правляча коаліція Словаччини, швидше за все, буде сформована Smer-SD Фіцо з допомогою Словацької національної партії (SNS) та партії Hlas колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні.

Також деякі експерти припускали, що Фіцо доведеться охолодити свою риторику в разі формування коаліції з Hlas, яка підтримує постачання боєприпасів Україні і розділяє позицію ЄС щодо російського вторгнення. Однак лідер партії Пеллегріні під час виборів різко змінив думку про надання військової допомоги Україні і заявив, що про військову допомогу більше не йдеться.

Вибори в Словаччині - що треба знати

30 вересня в Словаччині відбулися дострокові парламентські вибори, від яких залежало, чи продовжиться підтримка України цією країною.

Головними конкурентами була проросійська соціал-демократична партія Smer-SD колишнього премʼєр-міністра Роберта Фіцо і соціал-ліберальна "Прогресивна Словаччина" (Progresivne Slovensko), яку очолює віце-спікер Європарламенту Міхал Шимечка. Понад 20% голосів отримала Smer-SD, лідер партії формуватиме новий уряд країни.

Напередодні виборів експерти припускали, що в разі перемоги партії Фіцо Словаччина приєднається до Угорщини та її авторитарного лідера Віктора Орбана у тому, аби підривати консенсус в ЄС щодо підтримки України у війні з Росією.

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