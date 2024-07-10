Йдеться про частку Італії в 40 мільярдах доларів допомоги Україні, яку обговорює НАТО.

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні підпише остаточну декларацію, відповідно до якої Італія збільшить військову допомогу Україні у наступному році до 1,7 млрд євро. Про це пише Corriere della Sera.

Зазначається, що це частка Італії в 40 мільярдах доларів допомоги Україні, яку обговорює НАТО. Половина внесків надійде від США, ще 20 мільярдів – від європейських держав Атлантичного альянсу.

У перші два роки війни Рим передав Києву близько 1,2 мільярда євро кожні 12 місяців. Отже, сума допомоги у наступному році зросте. У розрахунок допомоги входить вартість зброї або вартість інших товарів і послуг. Тепер Італія зобов'язується зробити більше: передбачений ріс приблизно на 400 мільйонів євро, застосовуючи курс євро/долар.

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Допомога Україні від Італії

У червні 2024 року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T в межах дев'ятого пакета військової допомоги. Наразі повний перелік озброєння невідомий.

Міністр Таяні заявив, що його країна готова надіслати новий пакет військової допомоги для України. Глава італійського МЗС також наголосив, що Україна має залишатися в центрі міжнародної уваги.

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